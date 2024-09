Oekraïense expo Futuromarennia in Felix Art & Eco Museum loopt zondag af

Voor museumdirecteur Sergio Servellon is het evident om de Oekraïense expo een veilige thuishaven te geven in Drogenbos. Zeker omdat Felix Art & Eco focust op het futurisme en avant-garde, namelijk die van kunstenaar Felix De Boeck.

Sergio Servellon: “Het futurisme probeerde om alles op losse schroeven te zetten, zoals je hier kan zien, die piano is ook letterlijk op losse schroeven gezet, onderste boven gezet. Dat deed men met taal, in de literatuur, dat deed men met theater, met film en met beeldende kunst. Al die elementen zijn hier op de tentoonstelling te bezichtigen. Wij zijn solidair met musea in tijden van oorlog en willen meehelpen aan het behoud van het cultureel erfgoed van een bedreigde natie.”

Futuromarennia, een radicale droom voor een andere wereld, is een tentoonstelling van Mystetskyi Arnsenal. De expo eindigde in Kiev aan de vooravond van de grootschalige Russische invasie in Oekraïne.