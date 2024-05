Oliva Bruggemans exposeert foto’s van concentratiekamp in Tsjechië: “Stille getuigen van een afschuwelijke realiteit”

Voor haar afstudeerproject trekt Oliva Bruggemans enkele keren naar Theresienstadt, een concentratiekamp in Tsjechië. “Ik wil tonen dat er naast Auschwitz, Treblinka en Buchenwald nog dodenkampen zijn waar we het bestaan amper van weten. Ik wil met mijn foto’s het publiek inspireren en deze tragische plek uit de Tsjechische geschiedenis levend houden”, zegt Oliva. “De beelden mogen nooit worden vergeten. Ze zijn de stille getuigen van de afschuwelijke realiteit. Woorden vergaan maar foto’s blijven bestaan.”

De gruwel die Oliva in Tsjechië ziet, moest en zou ze tentoonstellen. Er is ook een fotoboek van gemaakt. “140.000 Joden werd een luxestad beloofd, maar zijn misleid geweest”, zegt Oliva. “Eenmaal aangekomen in Theresienstadt, bleek het om een tot transitkamp omgebouwde vestigingsstad te gaan. Vanuit het kamp werden ze overgebracht naar vernietigingskampen zoals Auschwitz-Birkenau. Toch zijn in Theresienstadt zelf ook 33.000 mensen gestorven.”

Dit weekend kan je de expositie bezoeken in het Gildenhuis in Schepdaal. De foto’s van Oliva zijn ook verzameld in een fotoboek, samen met teksten uit ‘Kinderen van Theresienstadt’ van historicus Herman Vandormael, waarin de laatste overlevenden van het concentratiekamp getuigen.