Open Atelier Affligem toont werken van 33 lokale kunstenaars op bijzondere locaties

In Affligem is de elfde editie van Open Atelier afgetrapt. De tweejaarlijkse kunstroute toont het werk van lokale kunstenaars op verrassende plekken: soms in historische gebouwen, soms op privélocaties. Wie de kunstroute met de fiets of te voet aflegt, ontdekt bovendien ook pittoreske groene plaatsjes in de gemeente.