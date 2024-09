PIVO-LOODS 68 krijgt herkenningsteken als Vlaams erfgoeddepot

En we blijven nog even in het PIVO, want daar heeft LOODS 68 een bordje aan de gevel met daarop ‘beschermd monument’. Normaal is dat enkel voorzien voor monumenten, maar Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele heeft beslist dat ook erfgoeddepots het aan hun gevel mogen hangen. In LOODS 68 worden vondsten bewaard vanuit de hele provincie. Het depot hoopt met het bordje nog meer aan bekendheid te winnen.