Poëzieweek van start gegaan, dichter Ivo Van Strijtem: "Prachtig initiatief"

Tot en met 5 februari is het weer tijd voor de poëzieweek. Dichters, literaire organisaties, scholen en bibliotheken organiseren dan allerlei activiteiten om de donkere dagen een artistieke invulling te geven. "Een prachtig initiatief," vindt dichter Ivo Van Strijtem uit Lennik, "want de kunst is nog te vaak onbekend en onbemind." Zelf kan hij niet zonder, dat zagen we toen we hem thuis gingen opzoeken.