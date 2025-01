Restaurant Michel wordt Gastro Brisk: "Tijd voor een nieuwe generatie"

Michel en Michelin

Restaurant Michel werd in 1978 opgericht door chef Michel Coppens. Hij stond bekend om zijn verfijnde gerechten met streekproducten en werd daarvoor bekroond met een Michelinster. In 2003 gaf Michel de fakkel door aan Robert Van Landeghem, die toen al tien jaar in de keuken meedraaide. Samen met zijn echtgenote Lily Borghs – en later ook met zijn zoon Sam – bouwde Robert verder op de traditie van zijn leermeester. Onder hun vleugels groeide het restaurant uit tot een harmonieuze mix van klassieke en moderne gastronomie. Het maakte Restaurant Michel erg geliefd bij fijnproevers, waarvan sommigen voor de Michelingids werken. Sinds 2008 mag Restaurant Michel met een ster pronken.

"Tijd voor een nieuwe generatie"

Zodra Sam Van Landeghem afgestudeerd was aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde, deed hij ervaring op in de keukens van de Antwerpse restaurants Zilte en Graanmarkt 13. In 2015 stapte Sam als souschef mee in de zaak van zijn ouders. Gaandeweg werd Roberts uitgebreide ervaring steeds vaker gecombineerd met creatieve accenten, die door zijn zoon werden gelegd. Sams partner Hilla vervoegde zeven jaar geleden het team. Samen met Lily vervult ze de taak als gastvrouw.

Robert en Lily zetten nu een stapje opzij. “Het is tijd voor de nieuwe generatie”, luidt het. “We blijven hen achter de schermen ondersteunen, maar laten Sam en Hilla hun eigen pad bewandelen.”

Met Gastro Brisk kiest het jonge paar voor een frisse, eigentijdse aanpak. Ze blijven trouw aan kwaliteit en vakmanschap, maar zullen meer nadruk leggen op toegankelijke en betaalbare gastronomie. “Klassiekers krijgen een moderne twist, met respect voor seizoensgebonden ingrediënten zoals groenten, vlees en vis”, legt Sam uit. “We leggen duidelijke klemtonen met speelse combinaties en durven buiten onze comfortzone te treden. Huisgemaakt brood, gefermenteerde groenten en koken rond vuur worden belangrijke elementen van ons nieuw concept.”

Metamorfose

De naam Brisk – Engels voor ‘levendig’ en ‘fris’ – symboliseert deze dynamische vernieuwing. Ook het interieur ondergaat een heuse metamorfose. “Geen grote verbouwingen, maar wel een geheel nieuwe look met warme kleuren, sfeervolle verlichting en modern meubilair, die een uitnodigende, gezellige sfeer creëren. Brisk wordt een plek waar gezelligheid, creativiteit en smaak samenkomen”, aldus Hilla. Hoewel het interieur verandert, blijft de warme, persoonlijke service behouden. De hele ploeg blijft aan boord en wordt tijdens drukke momenten versterkt met flexi’s en studenten. “We zijn nog enkel op zoek naar een vaste medewerker voor het zaalteam”, voegt ze eraan toe.

Brisk opent de deur op dinsdag 21 januari 2025. Wie graag wil kennismaken met het nieuwe concept, kan nu al reserveren via www.gastrobrisk.be.