Rubensfeest Elewijt is voorbode van renovatie kasteel 'Het Steen'

In 2019 kocht Toerisme Vlaanderen het kasteel, volgend jaar start een vier jaar durende restauratie. Het Rubensfeest is er om de toekomstplannen voor het kasteel en het domein uit te testen. "De plannen bevinden zich in een laatste fase, eens alles is afgeklopt, kan de eerste fase van de herstemming starten," weet Kristof Lataire van Toerisme Vlaanderen. Als alles volgens plan verloopt, moet de site in 2030 onderdak bieden aan een belevingscentrum, vergaderzalen, een gastenverblijf en een brasserie. Het project heeft een kostenplaatje van 5 miljoen euro.