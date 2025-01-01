Rubensfeest Elewijt is voorbode van renovatie kasteel 'Het Steen'
Aan het Rubenskasteel in Zemst werd je zondag teruggekatapulteerd naar de tijd van Peter Paul Rubens tijdens het Rubensfeest. De Vlaamse meester kocht in 1635 het kasteel 'Het Steen' in Elewijt en de omgeving inspireerde hem tot het schilderen van heel wat idyllische landschappen. Bezoekers ontdekten tijdens het Rubensfeest hoe het er in die tijd aan toe ging, met onder andere een ambachtenmarkt en boerenkermis.
Zo'n 150 mensen ruilen hun hedendaagse kledij in voor een kostuum uit de tijd van schilder Peter Paul Rubens, want aan het Rubenskasteel in Elewijt is het groot feest. "Het Rubensfeest is een organisatie van een aantal vrijwilligers en verenigingen uit Elewijt en Zemst. We willen de tijd van Rubens tot leven wekken," aldus Tony Brondel, coördinator van het Rubensfeest.
In 2019 kocht Toerisme Vlaanderen het kasteel, volgend jaar start een vier jaar durende restauratie. Het Rubensfeest is er om de toekomstplannen voor het kasteel en het domein uit te testen. "De plannen bevinden zich in een laatste fase, eens alles is afgeklopt, kan de eerste fase van de herstemming starten," weet Kristof Lataire van Toerisme Vlaanderen. Als alles volgens plan verloopt, moet de site in 2030 onderdak bieden aan een belevingscentrum, vergaderzalen, een gastenverblijf en een brasserie. Het project heeft een kostenplaatje van 5 miljoen euro.
Een sfeerverslag van het Rubensfeest zie je in ons nieuws.