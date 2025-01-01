Het Rubensfeest aan kasteel 'Het Steen' in Elewijt

Rubensfeest Elewijt is voorbode van renovatie kasteel 'Het Steen'

Aan het Rubenskasteel in Zemst werd je zondag teruggekatapulteerd naar de tijd van Peter Paul Rubens tijdens het Rubensfeest. De Vlaamse meester kocht in 1635 het kasteel 'Het Steen' in Elewijt en de omgeving inspireerde hem tot het schilderen van heel wat idyllische landschappen. Bezoekers ontdekten tijdens het Rubensfeest hoe het er in die tijd aan toe ging, met onder andere een ambachtenmarkt en boerenkermis.

Zo'n 150 mensen ruilen hun hedendaagse kledij in voor een kostuum uit de tijd van schilder Peter Paul Rubens, want aan het Rubenskasteel in Elewijt is het groot feest. "Het Rubensfeest is een organisatie van een aantal vrijwilligers en verenigingen uit Elewijt en Zemst. We willen de tijd van Rubens tot leven wekken," aldus Tony Brondel, coördinator van het Rubensfeest.

Rubenskasteel 'Het Steen'

In 2019 kocht Toerisme Vlaanderen het kasteel, volgend jaar start een vier jaar durende restauratie. Het Rubensfeest is er om de toekomstplannen voor het kasteel en het domein uit te testen. "De plannen bevinden zich in een laatste fase, eens alles is afgeklopt, kan de eerste fase van de herstemming starten," weet Kristof Lataire van Toerisme Vlaanderen. Als alles volgens plan verloopt, moet de site in 2030 onderdak bieden aan een belevingscentrum, vergaderzalen, een gastenverblijf en een brasserie. Het project heeft een kostenplaatje van 5 miljoen euro.

Een sfeerverslag van het Rubensfeest zie je in ons nieuws.

Het Rubensfeest aan kasteel 'Het Steen' in Elewijt

Meest bekeken

Sport

Tempo Overijse verliest kraker tegen Eendracht Aalst Lede

zon 12 okt
Volley Kruikenburg Ternat
Sport

Volley Kruikenburg Ternat genadeloos ten onder tegen Lede

maa 13 okt
De inhuldiging van Brucargo Centraal
Economie

Luchthaven huldigt Brucargo Centraal in: "Duurzaam, innovatief en 30% meer opslagruimte"

maa 13 okt
Samenleving

Tweede voedselverdeelpunt tWinkeltje: "Nog meer gezinnen ondersteunen"

zat 11 okt
Gilles Thomas
Sport

Portret: topruiter Gilles Thomas, die winst Global Champions Tour kan ruiken

maa 13 okt

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Zemst stelt rolstoeltoegankelijk Rolpad voor: "Ideaal met kinderwagen of op rolschaatsen"

woe 8 okt
Groen
Cultuur

'Feest in de Boomgaard' zet fruitkundig erfgoed in de kijker: "Honderden lekkere appelen en peren"

din 30 sep
Erfgoeddag Sportimonium
Sport
Cultuur

Zemsts sportmuseum Sportimonium verliest 75 procent van middelen: "Minimale werking behouden"

maa 29 sep
Zemst zoekt naar invulling van terreinen VK Weerde
Sport
Samenleving

Zemst onderzoekt voorstellen voor invulling site VK Weerde

don 25 sep
Sport
Justitie

Doelnetten FC Verbroedering Hofstade kapotgesneden: "Pure vernielzucht"

din 23 sep