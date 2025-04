Standbeeld Urbanus in Tollembeek dag op dag 25 jaar geleden ingehuldigd

Komiek, muzikant, tv-gezicht, stripauteur... Urbanus hoeft weinig introductie. Sinds de jaren ’70 mag Urbanus zich bij de bekendste komieken van Vlaanderen rekenen. Het zorgde er voor dat beeldhouwer Luc Cauwenberghs, bekend als maker van het Nero standbeeld in Hoeilaart, aan zijn deur kwam kloppen met de vraag of Urbanus ook een standbeeld wou. Die vraag belandde al snel op de tafel van toenmalig burgemeester Georges Cardoen.

“Maar Cardoen gaf aan het een fantastisch idee te vinden, maar geen middelen te hebben,” vertelt Urbanus. “Galmaarden had toen 27 verenigingen van wie de kas gespijsd moest worden. Bovendien wou ik niet dat het standbeeld met belastinggeld gefinancierd zou worden.” En dus besloot Urbanus het standbeeld zelf te bekostigen. Uiteindelijk was het tekenaar Willy van Linthout die samen met hem een ontwerp maakte en Koenraad Tinel die het bronzen beeld realiseerde.

Amedee, Nabuko en de Hanenzoekers

Urbain Servranckx staat er afgebeeld als zijn alter ego Urbanus, met bij hem Amedee de vlieg en Nabuko Donosor, de tweedelige hond die voorkomen in de stripreeks van de komiek. “Leuk is dat de vlieg kan bewegen, daar kunnen kinderen zich mee amuseren.” Maar het beeld verwijst ook naar Tollembeek zelf. Zo is er een kaatshandschoen te zien die verwijst naar de bekende kaatsclub De Lustige Balspelers uit het dorp. En er is de verborgen kerktorenhaan die uitgeklapt kan worden. “Die verwijst naar de spotnaam van onze inwoners: de Hanezoekers,” klinkt het.