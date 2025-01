Toerisme Pajottenland en Zennevallei schenkt bij ontbinding ruim 100.000 euro aan drie verenigingen

Na meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk en organisatie van groepsuitstappen in het Pajottenland en de Zennevallei werd er vorige legislatuur beslist om de werking van Toerisme Pajottenland en Zennevallei (TPZ) stop te zetten en de West-Brabantse gemeenten te laten aansluiten bij Toerisme Vlaams-Brabant. Zo willen de gemeenten een groter draagvlak creëren.

“TPZ zette hoofdzakelijk in op de drie grootste troeven van onze streek, namelijk bier, Bruegel en Boerenpaarden. In de slotvergadering besliste de Raad van Bestuur en Algemene Vergadering dan ook om de financiële overschotten te schenken aan drie vzw’s die ook met deze troeven bezig zijn,” klinkt het in een persbericht.

De som van ruim 100.000 euro wordt verdeeld tussen Horal vzw, dat de lambiekcultuur promoot, het magazine Penzine, dat het erfgoed en Bruegeliaans landschap in beeld brengt en het Museum van het Brabantse Trekpaard in Vollezele.