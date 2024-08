Tweede fotosalon van Fotoclub Merchtem: "Iedereen is hier welkom"

Met 20 zijn ze, de leden van de Fotoclub Merchtem die tentoonstellen in het August De Boeckhuis. De fotoclub bestaat nog maar sinds 2020, maar telt intussen een pak liefhebbers van fotografie. “Van jong tot oud, meer of minder ervaren, iedereen is welkom,” aldus voorzitter van Fotoclub Merchtem Jean-Paul Van den Abeele.

In ons nieuws trekken we naar de tentoonstelling en spreken we met een paar fotografen. Wil je de expo zelf ontdekken? Dan kan dat nog morgen, dinsdag 20 augustus, tijdens de Jaarmarkt in Merchtem.