Urbanus kondigt afscheidstournee aan: “Beste sketches in een nieuw jasje”

Urbanus is een levende legende in ons land. Een komische carrière doorheen alle theaters in Vlaanderen en Nederland, hitsingles als "Bakske vol met stro" en "Poesje Stoei", vier stripreeksen, hoofdrollen in twee van de grootste Vlaamse kaskrakers, Urbanus heeft het allemaal op zijn palmares staan. Tot eind deze maand toert hij met zijn voorstelling Bis Bis Bis. “Veel mensen dachten dat dat mijn laatste tournee zou zijn, maar ik doe er dus nog ééntje. Ik ga voor de eerste keer in mijn carrière op zoek naar mijn leukste sketches en stunts uit mijn eigen shows van de jaren ’70 tot nu. Maar uiteraard zal ik daar ook wel nieuwe grappen tussen steken, ik wil mijn publiek altijd blijven verrassen”, zegt Urbanus.

Urbanus wordt morgen 75 jaar en daar staat vanalles rond gepland. Ook gaat hij deze zomer op tour met De Fanfaar. In januari volgend jaar staan enkele try-outs gepland van De Bes Tof, meteen ook zijn afscheidstournee. “Als ik te lang zou wachten met een nieuwe show aan te kondigen, dan kan ik enkel spelen in wachtzalen van tandartsen, want dan zijn alle zalen volboekt” grapt Urbanus.