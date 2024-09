Voodoo Village nodigt buurt uit: “Wilden iets teruggeven aan inwoners”

Hoewel het festivalterrein van Voodoo Village nog niet volledig af is, kregen de buurtbewoners gisterenavond al een korte sneak peek van wat het fesitval in petto heeft. “Ik vind het veel fijn dat het festival de buren uitnodigt”, zegt Elke. “Ik was nieuwsgierig en ben daarom een kijkje komen nemen. We zijn hartelijk onthaald op dit supermooie domein.” Ook Arthur Corne is er bij. “We hebben met de chiro van Humbeek zelf al gewerkt op Voodoo Village. Het is superleuk dat we in zo’n klein dorpje een blik achter de schermen mogen volgen van toch een groot festival.”

De organisatie kan altijd op begrip van de buurt rekenen en wil daarom iets teruggeven aan haar buurtbewoners. “We merkten de voorbije jaren dat er veel vraag naar was”, zegt organisator Maxim Dekegel. “Daarom doen we een burenapero met drankjes, hapjes en een rondleiding. We vinden dat eens leuk om te tonen aan al onze buren, want we zijn heel tevreden dat we in zo'n locatie een festival mogen organiseren.”

De editie van Voodoo Village dit weekend wordt de grootste tot nu toe. “Elke stage heeft een upgrade gekregen én een eigen identiteit. We hebben met ons creatief team nog meer gewerkt aan de beleving op het festivalterrein. Zo is er The Oracle, een experience stage waar veel liveoptredens zullen zijn, maar ook workshops doorgaan en allemaal kleine tenten rond de stage staan”, besluit Dekegel.