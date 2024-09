Voodoo Village: veel meer dan 5 podia en 80 artiesten

Soul food bij The Oracle

The Oracle, het spirituele belevingspodium van Voodoo Village, is dit jaar uitgebreid tot een zone waar een no phone policy geldt, een primeur voor de Belgische festivals. Hier kunnen festivalgangers zonder afleiding in het moment zijn en ten volle connecteren met andere Villagers. En er is meer. “Een holistische levensstijl is een kernwaarde van ons festival. In The Oracle nodigen we bezoekers uit om holistische ervaringen te ontdekken die voor extra peace of mind kunnen zorgen”, zegt festivalorganisator Maxim Dekegel van Voodoo Village. Op het programma staan workshops ecstatic dance, kombucha maken, een zinnenprikkelende cacao ceremonie en zoveel meer.