Voormalig Halattraction-voorzitter Jos Appelmans (74) overleden: "Halse carnaval is in diepe rouw"

Jos Appelmans was meer dan 20 jaar de voorzitter van Halattraction, de organisator van het Halse carnaval. Vorig jaar gaf hij de fakkel door aan André Detournay, maar bleef achter de schermen wel nog actief. "We verliezen een boegbeeld”, zegt zijn opvolger André Detournay. “Hij heeft altijd gezorgd voor een propere, veilige en mooie carnaval. Dat was de stempel die Jos drukte. Wat ik van hem zal herinneren? Als Jos sprak, luisterde je. Hij had ook zo'n herkenbare stem die heel Halle kent.”

Volgens de plaatselijke media in Calpe, waar Jos Appelmans op reis was, werd hij gistermiddag door reddingswerkers uit zee gehaald. Appelmans zou overleden zijn aan hartfalen. In de jaren '70 richtte hij mee De Froesjeleirs op, in 1980 was hij prins carnaval. “Jos heeft een nieuwe wind laten waaien door het Halse carnaval. Hij had een groot hart voor carnaval, maar ook voor zijn vrienden. Maar wanneer je hem bedroog, was de vriendschap gedaan”, zegt goede vriend Marc Picalausa.

De stad Halle opent intussen een rouwregister. Inwoners kunnen dat register komen ondertekenen op het stadhuis of online een boodschap schrijven aan de familie, de vrienden en de kennissen. “ Zijn grootste verdienste was dat hij de prinsenverkiezing gedemocratiseerd heeft. Iedereen moest de kans krijgen om prins of prinses te worden, los van inkomen, budgetten of sociale status”, zegt een aangeslagen burgemeester Marc Snoeck. "Hij was een grote mijnheer die de carnavalist diep in zijn hart droeg. Hij verdient dan ook ons aller respect."