Wilfried Oscé combineert surrealistische kunst met humor: “Ik merk vaak een glimlach bij de mensen”

Als kind al maakte Wilfried Oscé uit Beersel karikaturen van zijn leerkrachten. Toen hij 12 jaar geleden met pensioen ging, ontdekte Wilfried de surrealistische schilderkunst. “De muisman is een werk waar ik trots op ben”, zegt Wilfried. “Het is een muis die met een verrekijker vanop de blauwe planeet naar de gele kijkt. Ik zie soms iets dat abnormaal is en dan probeer ik dat te schilderen. Je gaat ermee slapen, jet staat er mee op en je wordt er soms wakker van 's nachts.”

Zijn kunstwerken injecteert hij graag met een humoristische boodschap. “Ik probeer het luchtig en zinvol te houden, niet plat of vulgair”, zegt Wilfried. “Soms durf ik ook al eens op het milieu in te spelen iof ets dat mij een beetje ergert. Dat wordt er ook soms in verwerkt, maar altijd op een grappige manier. Ik heb veel positieve reacties. Ik merk vaak een glimlach als ik mensen naar mijn werken zie kijken.”

Bij CC De Meent zien ze Wilfried graag komen, hij wordt er zo langzaamaan de huisartiest. “Ondertussen ben ik mijn derde keer hier. Ik ben heel blij en ik zou moeten drie keer kunnen leven om al mijn gedachten op doek te brengen.