Zemst zoekt nieuwe functie voor kerk van Hofstade: “Maar er blijven ook misvieringen doorgaan”

De gemeenteraad Zemst keurde gisteren het nieuwe kerkenbeleidsplan goed. Het Vlaams Eredienstdecreet verplicht elke gemeente om in de eerste jaarhelft van 2025 een actueel en goedgekeurd kerkenbeleidsplan te hebben. In vijf van de zes kerken worden buiten de erediensten ook andere activiteiten toegelaten. Het gaat om die in Elewijt, Eppegem, Weerde, Zemst en Zemst-Laar en ook in de kapel O-L-V in ’t Hammeke blijft het multifunctioneel gebruik behouden.

De kerk van Hofstade wordt opgesplitst waardoor er in de weekkapel kerkelijke vieringen kunnen blijven doorgaan. “Dat kan omwille van de gunstige architecturale mogelijkheden van het kerkgebouw”, zegt burgemeester Bart Coopman. “Voor het hoofdgedeelte wordt een nieuwe functie gezocht. Dat zal gebeuren na een participatief project waarbij de bevolking en de parochianen van Hofstade nauw betrokken worden.”

Verder wordt de locatie en frequentie van de erediensten door het kerkbestuur aangepast aan de pastorale noden.