Zo'n 20.000 kijklustigen voor tweejaarlijkse Hopduvelstoet

In Asse vindt de laatste dag van de Hopduvelfeesten traditiegetrouw de Hopduvelstoet plaats. Die optocht stond dit jaar in het teken van ‘Fauna en Flora in de Hop’. Om en bij de 50 groepen, goed voor 800 figuranten uit Asse en omstreken trokken de gemeente door in creatieve zelfgemaakte kostuums om de geschiedenis van de hop weer tot leven te brengen.