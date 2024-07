Provinciedomein Huizingen gaat opnieuw open: “Bos blijft wel nog afgesloten”

Het Provinciedomein Huizingen werd zwaar getroffen door de storm van 9 juli. Na stevige opruimacties en de nodige veiligheidscontroles is het domein klaar om vanaf morgen opnieuw bezoek te ontvangen. “De attracties bevinden zich vooral in de lager gelegen zone van het domein. Die zone is helemaal opgeruimd en gecontroleerd”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Kinderen kunnen weer volop ravotten in de speeltuinen, het dierenpark bezoeken, minigolf spelen, roeien, met mini-cars rijden. Ook de tennisvelden en de rotstuin zijn klaar voor uren plezier. En overnachters kunnen weer terecht in de trekkershutten. Enkel het treintje kan nog niet uitrijden.”

Het bosgebied en enkele bosstroken van het provinciedomein blijven voorlopig afgesloten omdat het er nog te gevaarlijk is. “Er dreigt gevaar van vallende takken en onstabiele bomen. Ook de visvijver kan om die reden nog niet vrijgegeven worden”, gaat Schevenels verder. “De risicozones zijn afgesloten. Op het aangepaste grondplan zien bezoekers ook om welke zones het gaat.”