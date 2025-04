KOA Lounge schendt vergunning en biedt toch waterpijp aan: gemeente Zaventem laat cocktailbar sluiten

KOA Lounge opende nog maar begin november de deuren. “De uitbaters hadden een vergunning aangevraagd om een loungebar te openen, maar daarin stond heel duidelijk dat het aanbieden van waterpijp niet was toegestaan”, legt burgemeester Philips uit. “Toch werd dat wel gedaan, en dat is uiteraard een ernstige overtreding.”

Een en ander kwam aan het licht na onder meer meldingen via sociale media en bezorgde ouders die schrik hadden dat hun kinderen de zaak zouden betreden na schooltijd en met de waterpijpen in contact zouden komen. Op basis daarvan voerden de politie een controle uit, waarbij ze vaststelden dat er niet alleen waterpijpen aanwezig waren, maar ook materiaal zoals een oventje om houtskool te verwarmen. Dat vormt uiteraard een veiligheidsrisico, en bovendien was het bij eerdere controles van de brandweer niet aanwezig”, aldus Philips.

Volgens de burgemeester is het duidelijk: “Vergunningen zijn er niet voor niets. Ze bepalen exact wat wel en niet mag. Het aanbieden van waterpijp was expliciet uitgesloten. Wie zich daar niet aan houdt, neemt het risico om gesloten te worden.” De zaak werd bij burgemeestersbesluit gesloten. KOA Lounge mag pas heropenen als de situatie volledig in orde is gebracht, en dat moet bevestigd worden via een nieuwe controle. “Als ze zich voortaan strikt aan de voorwaarden houden en opnieuw gecontroleerd worden, kan heropening overwogen worden,” zegt Philips. “Maar zolang dat niet gebeurt, blijft de bar gesloten.”