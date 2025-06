Brussels Airport maakt werk van nieuw kloppend hart: “Investeren om voorloper te blijven”

In 2015 opende Brussels Airport haar APOC, ofwel Airport Operations Centre. Het is de centrale controlekamer van de luchthaven in Zaventem, bedoeld om de reis van dagelijks 70.000 passagiers veilig en vlot te laten verlopen. Het centrum wordt continu bemand door zo’n 50 werknemers. “De lancering tien jaar geleden was een belangrijke mijlpaal”, zegt Arnaud Feist, CEO van Brussels Airport. “Vandaag is het APOC uitgegroeid tot het kloppende hart van onze dagelijkse activiteiten en is toonaangevend in de luchtvaart. De echte kracht zit hem in de samenwerking tussen collega’s en geavanceerde technologie.”

Zo maakt de luchthaven gebruik van artificiële intelligentie om onder meer passagiersstromen op piekmomenten te simuleren. “Aan de hand van de voorspellingen bereiden we ons voor op drukke periodes zoals de zomervakantie”, zegt Feist de werking ervan uit. “Het laat ons ook toe om snel in te spelen op onverwachte situaties of incidenten, zodat de veiligheid en vlotte werking van de luchthaven gegarandeerd blijft. We blijven investeren in innovatie. Zo wordt er hard gewerkt aan een nieuw controlecentrum, APOC 360, dat er tegen 2028 moet komen. Het moet al onze operaties op de luchthaven naar een nog hoger niveau tillen.”