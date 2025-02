Vlaanderen wil met flexi-jobbers chauffeurstekort bij De Lijn aanpakken: “Kan grote meerwaarde zijn”

De Lijn is dringend op zoek naar 128 buschauffeurs, vooral in Vlaams-Brabant. Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder wil die openstaande vacatures deels invullen met flexi-jobbers. Onderaannemers van de vervoersmaatschappij mochten die al langer inzetten, maar voor De Lijn was dat tot voor kort wettelijk niet mogelijk. “Ik ben dan ook heel tevreden dat de nieuwe federale regering in haar nieuwe regeerakkoord aangeeft flexi-jobs mogelijk te maken in alle sectoren. Ik ga bij mijn federale collega’s de vinger aan de pols houden om de inwerkingtreding zo spoedig mogelijk doorgang te laten vinden”, zegt De Ridder. “De Lijn zelf is ook vragende partij. Dat tekort proberen wegwerken met flexi-jobbers kan een grote meerwaarde zijn.”

Vlaanderen moet wel nog wachten tot de Kamer de nodige wetteksten stemt. Toch heeft De Ridder De Lijn al de opdracht gegeven om alles in gereedheid te brengen zodat het zo snel mogelijk flexi-jobbers kan aanwerven. Vooral in de Vlaamse Rand verloopt de zoektocht naar buschauffeurs moeilijk omdat er veel concurrentie is op de arbeidsmarkt. “De luchthaven in Zaventem bijvoorbeeld is constant op zoek naar gelijkaardige profielen”, klinkt het bij de vervoersmaatschappij.