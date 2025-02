Machelen en Sint-Pieters-Leeuw willen snel duidelijkheid over Makro-sites

De investeerders nemen negen sites in ons land over en willen de ruim 750.000 vierkante meter, deels bebouwde, terreinen herontwikkelen. “Het is zo dat wij wisten dat de groep van Willy Naessens zich voor een stuk had ingekocht en wij vernemen nu dat ook de groep Colruyt financiële belangen heeft aangekocht. Volgende week dinsdag hebben wij overleg om te zien wat dat precies voor ons, voor Machelen betekent”, zegt de burgemeester van Machelen, Jean-Pierre Degroef.

De Makro-sites staan al meer dan twee jaar leeg. De herontwikkeling van de sites lijken in een stroomversnelling te komen nu de Halse warenhuisketen mee in het verhaal stapt. “Dat verandert niets aan de plannen die tot nu toe aan ons zijn voorgelegd. Het gaat om retail, kmo’s en toonzalen. Wij kunnen ons tot nu vinden in die plannen”, zegt Degroef.

Sint-Pieters-Leeuw zei eerder al dat het niet staat te springen voor winkels. Het denkt eerder aan hoogwaardige tewerkstelling, publieke dienstverlening en wil ook een kwart van de site ontharden. Net als Machelen zit de gemeente volgende week rond de tafel met de nieuwe investeerders.