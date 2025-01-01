Meise heeft detailhandelsplan: "Aandacht voor horeca en beleving"

Slechts een klein deel van de Meisenaren doet boodschappen in het dorp zelf. "Voor voeding, verzorging en kleiding ligt de koopvlucht boven de 80 procent", zegt schepen van Lokale Economie Ella De Neve. "Nochtans is er wel een sterke basis aan lokale handel, maar inwoners vragen meer diversiteit: dagelijkse voeding, horeca en doe-het-zelf."

Om de lokale handel aan te zwengelen heeft de gemeente nu via enquêtes, participatiemomenten en een traject met de provincie Vlaams-Brabant een detailhandelsplan ontwikkeld. "We willen de handelskernen in Meise en Wolvertem duidelijk afbakenen en versterken, met aandacht voor horeca en beleving", zegt De Neve. "Daarnaast moet leegstand beperkt worden door pop-ups en herbestemming. We willen ook inspelen op nieuwe trends. Handelskernen moeten ook vlot en veilig bereikbaar zijn te voet, met de fiets of met de auto."

Voor de handelskern van Meise zal de gemeente samenwerken met Plantentuin Meise. “We gaan Meise als aantrekkelijke winkelgemeente promoten met een link naar de Plantentuin”, vertelt De Neve. “De Plantentuin heeft immers een rechtstreekse toegang in het centrum van Meise. We gaan ook meer evenementen organiseren om mensen naar het centrum te trekken. Dit plan geeft ons de instrumenten om onze handel toekomstgericht te versterken. Het is geen eindpunt, maar een leidraad en startpunt voor actie, samen met de ondernemers en inwoners.”