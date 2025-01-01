Ook Makrosite in Machelen wordt combinatie van KMO's, ontspannig en retail: "Op deze site sneller gaan"

LCV Real Estate wil de Makrosite in Machelen op een gelijkaardige manier invullen als de site in Sint-Pieters-Leeuw. "Het concept is op alle zes de sites gelijk", zegt Dirk Deroose, CEO en mede-eigenaar van LCV Real Estates. "We gaan gaan stapelen in het bouwen, zodanig dat we deze sites - die nu voor 92 procent zijn verhard - dat we daar op z'n minst 15 procent kunnen ontharden en vergroenen." Zo wordt de Vondelgracht in Machelen opnieuw opengelegd om water meer plaats te geven.

Behalve ontharding komt er ook in Machelen een combinatie van winkels, kleine ondernemingen en ontspanningsactiviteiten. Bovendien krijgen de huidige gebouwen ook in Machelen een tijdelijke invulling. "Hubo, Delhaize, Albert Heijn, Solucious, Colruyt Professional", zegt Deroose. "Die partners gaan ook in het definitieve concept onderdak vinden. Het winkelaanbod wordt aangevuld met het leisure. Wat betekent leisure? Bowling, kartingbanen, indoor-padel, allemaal zulke zaken." Burgemeester Jean-Pierre De Groef is tevreden. "Een geruststelling voor de buurtbewoners en heel Machelen. Het is zeker een goede zaak dat er in eerste fase een voorlopige invulling komt, daarna een definitieve", klinkt het bij De Groef.

Deroose hoopt in Machelen iets sneller te kunnen handelen dan op de andere sites. "Wij hopen op deze site sneller te gaan omdat we hier geen RUP nodig hebben, maar onmiddellijk naar een omgevingsvergunning kunnen gaan", zegt Deroose. "Eindpunt, als ik mag dromen, binnen vijf jaar opening van de totale site."