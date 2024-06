Afscheidnemend directeur VDAB Vlaams-Brabant Johan Viaene: “Een complexe regio met veel uitdagingen, maar ook met veel potentieel”

Een carrière van 13 jaar als directeur van VDAB Vlaams-Brabant. Dan zie je wel één en ander veranderen. “Ik heb de regio leren kennen als een zeer complexe regio met enorm veel uitdagingen, maar ik heb ook gezien hoeveel potentieel in de regio Vilvoorde, Asse, Halle zit. Ik zag de ‘werkzaamheidsgraad’ in deze regio stijgen in die tien jaar: van 72 naar 77%. Toch blijft de ambitie 80%”, zegt Johan Viaene, directeur VDAB Vlaams-Brabant.

Die 80% wordt niet evident. Want naast het toenemende aantal knelpuntberoepen vormt ook de veranderende groep werkzoekenden in onze regio een grote uitdaging.

“Essentieel daar is dat er naast de ‘'klassieke’ werkzoekende een heel nieuwe groep aangesproken moet worden: mensen die zich inburgeren, sociale huurders, mensen die een leefloon hebben, mensen met een ziekte… Dat zijn nieuwe groepen die nu meer dan een derde van ons publiek uitmaken. Die groep is kwetsbaar. Veel van die mensen hebben geen rijbewijs of spreken een andere taal”, aldus Viaene.

Nieuw loopbaancentrum

Die uitdagingen wil de VDAB aanpakken door in te zetten op taalondersteuning, mobiele opleidingen en samenwerking met lokale besturen en onderwijs. Er wordt ook veel verwacht van het nieuwe loopbaancentrum. “Belangrijk is dat er in deze regio, in het Vilvoordse, een spiksplinternieuw loopbaancentrum komt. Daar zullen we al onze dienstverlening integreren. We zullen kunnen uitpakken met een breed aanbod op een plek die heel goed bereikbaar is, vlak aan het station”, legt Viaene uit.

Johan ziet voor zijn opvolger een cruciale rol: “Mijn opvolger Geert zal zowel Brussel als Vlaams-Brabant aansturen en dat is een unieke kans om daar een win-win van te maken. Dan kunnen we processen veel beter op elkaar afstemmen.”