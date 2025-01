Helft gemeenten Halle-Vilvoorde werkt niet samen met VDAB: "Bijna 80% werkzaamheidsgraad"

De helft van de gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde werkt niet samen met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Ine Tombeur opvroeg. "Het is denk ik niet altijd de eerste prioriteit van elke gemeente om op arbeidsmarkt in te zetten. De gemeente heeft vele uitdagingen waarvan arbeidsmarkt eentje is", zegt Jo Discart van VDAB. "Wij proberen aan te geven dat door onze samenwerking we natuurlijk één plus één, drie kunnen maken."

Hoge werkzaamheidsgraad

Affligem, Bever, Roosdaal, Pepingen, Ternat, Liedekerke, Meise, Merchtem, Opwijk, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Hoeilaart, Overijse, Pajottegem en Londerzeel werken niet op een structurele manier samen met de VDAB.

"Er bestaat echter geen algemene structurele samenwerking met de VDAB, omdat de werkzaamheidsgraad in Londerzeel boven de 80 porcent ligt", zegt Nadia Sminate, burgemeester van Londerzeel. "Geen noodzaak dus. Tijdens de vorige legislatuur heeft de VDAB wel een samenwerking voorgesteld, maar hier is toen niet op ingegaan door het toenmalige gemeentebestuur." Discart bevestigt dat de gemeenten waarmee de VDAB niet structureel samenwerkt een werkzaamheidsgraad van 80 of meer procent heeft.

Activering van leefloners

Wel ondersteunt de VDAB lokale OCMW-afdelingen, zoals die van Londerzeel, bij de activering van mensen met een leefloon. "We hebben lerende netwerken waar dat we samen met de OCMW's instrumenten uitwisselen en op die manier dat gemeenten beter aan de slag kunnen", zegt Discart. "We hebben de lokale partnerschappen voor kwetsbare groepen waar dat we een multidisciplinaire aanpak samen uit werken."

"Cijfers geven ook aan dat daar waar dat er wordt ingezet op de samenwerking dat de activering van die leefloners dat die met procenten omhoog gaat", besluit Discart.