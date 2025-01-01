Quyet uit Merchtem is Beloftevolle KMO van het Jaar in Vlaams-Brabant: “Mentale rust in een digitale wereld”

Als solo-ondernemer richtte Yasmin Vantuykom vorig jaar Quyet op vanuit een persoonlijke zoektocht naar meer rust in een digitale wereld die nooit stilstaat. Via bewustwording rond schermgebruik helpt ze mensen opnieuw controle te krijgen over hun tijd en aandacht. Aan de box voor smartphones koppelt Yasmin een leerplatform met educatieve trajecten die gebruikers ondersteunen hun ‘digitale balans’ te vinden of te herstellen.

“Quyet zet maatschappelijke uitdagingen om in concreet ondernemerschap", zegt Elke Tielemans van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel. “Yasmin brengt een krachtig verhaal dat technologie, welzijn en design verbindt in een totaalbeleving. Dat is vernieuwend en relevant voor iedereen die bewust wil omgaan met digitale druk.”

De jury onderschrijft dat oordeel volmondig. “Quyet koppelt een heldere missie aan een innovatieve totaalbeleving: product, abonnement en community versterken elkaar. Yasmin zet in op maatschappelijke meerwaarde en een duurzame productie-aanpak. Dit is een ondernemer met visie”, klinkt het.