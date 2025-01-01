Quyet uit Merchtem is Beloftevolle KMO van het Jaar in Vlaams-Brabant: “Mentale rust in een digitale wereld”

De titel van Beloftevolle KMO van het Jaar 2025 uit Vlaams-Brabant & Brussel gaat naar het Merchtemse Quyet. In haar onderneming brengt Yasmin Vantuykom technologie en welzijn samen: een stijlvol ontworpen box waarin smartphones opgeborgen kunnen worden.

Als solo-ondernemer richtte Yasmin Vantuykom vorig jaar Quyet op vanuit een persoonlijke zoektocht naar meer rust in een digitale wereld die nooit stilstaat. Via bewustwording rond schermgebruik helpt ze mensen opnieuw controle te krijgen over hun tijd en aandacht. Aan de box voor smartphones koppelt Yasmin een leerplatform met educatieve trajecten die gebruikers ondersteunen hun ‘digitale balans’ te vinden of te herstellen.

“Quyet zet maatschappelijke uitdagingen om in concreet ondernemerschap", zegt Elke Tielemans van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel. “Yasmin brengt een krachtig verhaal dat technologie, welzijn en design verbindt in een totaalbeleving. Dat is vernieuwend en relevant voor iedereen die bewust wil omgaan met digitale druk.”

De jury onderschrijft dat oordeel volmondig. “Quyet koppelt een heldere missie aan een innovatieve totaalbeleving: product, abonnement en community versterken elkaar. Yasmin zet in op maatschappelijke meerwaarde en een duurzame productie-aanpak. Dit is een ondernemer met visie”, klinkt het.

Meest bekeken

Speelplaats basisschool De Bij in Liedekerke
Groen
Samenleving

Aantal scholen dicht en al 150-tal brandweerinterventies door doortocht storm Benjamin

don 23 okt
Anne Teresa De Keermaeker krijgt de Praemium Imperiale
Cultuur

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker ontvangt in Tokio 'Nobelprijs voor de Podiumkunsten'

Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

woe 22 okt
Samenleving

Snoezelboerderij in Dilbeek gooit deuren open: “Grote nood aan rust”

vrij 17 okt
Groen
Justitie
Politiek

Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”

din 21 okt

Meer nieuws uit de regio

Groen
Justitie
Politiek

Bomen langs Kouter in Merchtem worden niet gekapt: “We riskeren torenhoge dwangsommen”

din 21 okt
Gust Van Mulders begon zijn politieke loopbaan enkele maanden na zijn huwelijk in 1970 met Rita Van de Cruys
Politiek
Samenleving

Gewezen schepen Gust Van Mulders (81) die 42 jaar in Opwijkse gemeenteraad zat overleden

don 16 okt
Samenleving

Merchtems welkomstbord is vermist: "Zo snel mogelijk een nieuw bord"

zon 12 okt
Justitie

Politiezone AMOW versterkt zichzelf met 22 mensen: "Extra focus op technologie"

din 7 okt
Samenleving

Brandweer kan vermijden dat voertuigbrand overslaat naar gebouwen

din 7 okt