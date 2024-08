Olympic Essenbeek Halle lanceert 'Loop Lokaal' om Halse ondernemers te steunen

Elke derde zondag van de maand om 10u vertrekt vanaf de zaak van een Halse ondernemer een recreatieve loop. De atletiekclub mikt op sportievelingen die zin hebben in een ongedwongen sportief moment waarbij nieuwe mensen leren kennen centraal staat. Iedereen is welkom en de deelname is overigens volledig gratis. De eerste editie staat gepland op zondag 20 oktober om 10u stipt vanaf Villa Servais, die de deelnemers voorzien van bevoorrading.

“We willen als club onze maatschappelijke rol opnemen”, zegt Kevin Van Cutsem van de Halse atletiekclub. “Naast het in de kijker zetten van onze werking voor recreatieve lopers, willen we ook de Halse handelaars betrekken. Door maandelijks vanuit een andere locatie te vertrekken, bieden we verschillende handelaars de mogelijkheid om hun zaak aan een groot publiek voor te stellen. We zorgen eveneens voor de nodige online reclame via de eventcommunicatie.”