Aantal faillissementen blijft op recordkoers

Opvallend is dat zowel Vlaams-Brabant als de provincies Waals-Brabant en Luxemburg records breken, terwijl het aantal faillissementen op nationaal niveau licht gedaald is in vergelijking met april vorig jaar. “In Vlaams-Brabant wordt de recordtendens die ook de vorige maanden tot uiting kwam voortgezet: met 445 uitspraken over de eerste vier maanden van dit jaar nogmaals een stijging met bijna 30 procent”, becijfert GraydonCreditsafe. “Ook in West- en Oost-Vlaanderen zien we records, maar daar is de stijging minder groot. De andere provincies blijven onder de recordniveau die we een decennium geleden noteerden.”

Dit jaar gingen in Vlaams-Brabant al 127 bouwfirma’s failliet en meer dan 60 horecazaken. Door het faillissement van Saglam Group verdwenen 75 banen, het grootste banenverlies in Vlaams-Brabant tot nu toe.