Audi hervat productie op 2 september: “Maar zonder duidelijkheid verlaat geen enkele wagen de parking”

Audi wil de productie in de fabriek van Vorst op 2 september terug opstarten. Dat heeft de Duitse autoconstructeur gezegd op een personeelsvergadering in Vorst Nationaal. Maar of de werknemers terug aan de slag willen, is nog maar de vraag. “Ze willen eerst weten of ze binnenkort nog een job hebben”, klinkt het.