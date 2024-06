Burgemeester Machelen wil actie: “Getroffen werknemers FedEx snel begeleiden naar nieuw werk”

FedEx wil in Europa 1.500 tot 2.000 banen schrappen, waarvan 385 jobs in ons land. Een groot deel van die ontslagen zou in onze regio vallen, in de vestiging op Brucargo in Machelen. De gemeente wil daarom zo snel mogelijk actie. “Ik roep Aviato, de werkgelegenheidscel van Brussels Airport, en de VDAB dan ook op om samen met mij en onze dienst die zich bezighoudt met activering, gecoördineerd te kijken waar en welke acties en stappen mogelijk zijn”, zegt burgemeester Jean-Pierre De Groef. “Enerzijds om zoveel mogelijk arbeidsplaatsen te behouden en anderzijds mensen toe te leiden naar andere arbeidsplaatsen.”

Bedrijven als FedEx zijn belangrijk voor de gemeente. “Onze gemeente kent een vrij hoge werkloosheid, dat proberen we te bestrijden door onder meer bedrijven aan te trekken die laaggeschoolden de kans geven op de arbeidsmarkt een solide job te vinden”, aldus De Groef. “We zetten als gemeentebestuur sterk in op integratie en taal, breiden kinderopvang uit en pleiten voor meer fietsverbindingen en openbaar vervoer, zodat mensen vrij makkelijk naar een arbeidsplaats kunnen.”

Intussen is er vannacht amper gestaakt in de vestiging van FedEx op Brucargo. “Door de brand op de vrachtluchthaven zijn heel wat activiteiten omgeleid naar andere depots, waardoor de impact van een staking miniem zou geweest zijn”, zegt Kris Vanden Bossche van de christelijke vakbond. “We gaan gericht kijken op welke dagen en nachten we oproepen om het werk neer te leggen, zodat de impact op de activiteiten maximaal is.”