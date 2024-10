Christelijke vakbond peilt toestand in verzelfstandigde Delhaizes

In maart vorig jaar protesteerden honderden werknemers wekenlang aan de hoofdzetel van Delhaize in Zellik tegen de plannen om 128 winkels te verzelfstandigen. Werknemers vreesden toen voor slechtere arbeidsvoorwaarden. Nu heeft de christelijke vakbond ACV Puls zijn leden bevraagd die voor en na de verzelfstandiging in dezelfde Delhaize-winkels werken. Zo’n vier op de tien werknemers voelt zich mentaal minder veilig bij z’n nieuwe werkgever.

Johan Van Loon van de christelijke vakbond legt uit hoe dat komt. “De werknemers hebben de impressie, het is meer dan alleen een impressie, dat ze inderdaad geviseerd worden om de onderneming te verlaten. Dat heeft mogelijk te maken omdat ze een aantal voordelen hebben vanuit een vroeger paritair comité van de Delhaize-supermarkten. Waarschijnlijk willen sommige overnemers daar onderuit geraken en beginnen ze de werknemers wat te pesten. Ze zetten ze onder druk om contracten stop te zetten met onderlinge instemming.”

Uit de bevraging van de christelijke vakbond zeggen nu drie op de tien werknemers dat de zelfstandige uitbater niet alle regels volgt rond overuren, uurroosters en maaltijdcheques. En werknemers stellen zich ook vragen over de voedselveiligheid in de winkels.

“Die nieuwe ondernemers, ik vrees dat ze een beetje panikeren," zegt Van Loon daarover. "Ze zien al het geld buitengaan en bestellen hun verse voeding in te grote hoeveelheden om geld te besparen, maar tegelijkertijd stellen ze te weinig betrouwbaar personeel te werk om dat voedsel te verwerken, waardoor de houdbaarheidsdata vaak overschreden worden.”

De christelijke vakbond wil de bevraging nu bespreken met de Delhaize-directie en de uitbaters van de betrokken verzelfstandigde winkels.