Vorig jaar waren er al eens onrusten bij ExxonMobil

ExxonMobil schrapt 202 banen in Machelen: "Enorme impact op de organisatie"

De Texaanse olieproducent ExxonMobil schrapt 202 banen in het hoofdkantoor in Machelen. Volgende week gaan de vakbonden gesprekken opstarten met de ExxonMobil.

ExxonMobil kondigt opnieuw een collectief ontslag aan. "Van de 502 bestaande posities willen ze er maar liefst 202 schrappen", zegt Dalila Maïzi, vakbondsverantwoordelijke bij ACV. "Dit betekent dat bijna 40 procent van het personeelsbestand wordt geraakt door deze nieuwe herstructureringsronde."

Het Amerikaanse bedrijf wil in totaal zo'n 1.500 banen in Europa schrappen. In België zijn zo'n 373 banen bedreigd, waarvan dus 202 op de hoofdzetel in Machelen. "De schrapping is een bijzonder zware ingreep met een enorme impact op de organisatie en op alle medewerkers die blijven", zegt Maïzi. "Wij eisen dat ExxonMobil open kaart speelt over de motieven achter deze beslissing en dat alle mogelijke alternatieven worden onderzocht om deze drastische afbouw te vermijden."

Volgende week wil het ACV gesprekken opstarten met de werkgever.

Meest bekeken

Sport

Topsportschool Volleybal in Vilvoorde is kweekvijver voor nationale ploegen: "Structureel meekunnen met de wereldtop"

maa 29 sep
Samenleving
Justitie
Politiek

Cult Café in Beersel moet sluiten: "Nu naar Biercentrum De Lambiek kijken"

maa 29 sep
Economie
Vlaamse Rand
Politiek

LCV Real Estate en Sint-Pieters-Leeuw doen Makroplannen uit de doeken: "Heropening begin volgend jaar"

Mobiliteit

Vier gewonden na zware kettingbotsing op A12: "Geen levensgevaar"

Cultuur

Johan Verminnen begint zijn afscheidstournee in geboortedorp Wemmel: “De plek waar alles begonnen is”

vrij 5 sep

Meer nieuws uit de regio

Economie
Samenleving
Vlaamse Rand

Ook Makrosite in Machelen wordt combinatie van KMO's, ontspannig en retail: "Op deze site sneller gaan"

Vanaf vannacht steken Merchtem, Opwijk en Londerzeel de straatverlichting opnieuw aan
Mobiliteit

Noordrandgemeenten laten straatverlichting hele nacht aan

Hoogspanningskabel Vilvoorde
Samenleving

Elia haalt hoogspanningslijnen en elektriciteitsmasten weg voor bouw AZ Jan Portaels

don 25 sep
Samenleving
Jeugd

Animatoren scrollen op gsm en spreken Frans, Machelen evalueert speelpleinwerking: “Kinderen verdienen beter”

vrij 19 sep
High Five Diegem
Onderwijs
Jeugd
Mobiliteit

Diegem haalt superheld Five naar basisscholen om in te zetten op veilig en gezond schoolverkeer

don 18 sep