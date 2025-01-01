ExxonMobil schrapt 202 banen in Machelen: "Enorme impact op de organisatie"

ExxonMobil kondigt opnieuw een collectief ontslag aan. "Van de 502 bestaande posities willen ze er maar liefst 202 schrappen", zegt Dalila Maïzi, vakbondsverantwoordelijke bij ACV. "Dit betekent dat bijna 40 procent van het personeelsbestand wordt geraakt door deze nieuwe herstructureringsronde."

Het Amerikaanse bedrijf wil in totaal zo'n 1.500 banen in Europa schrappen. In België zijn zo'n 373 banen bedreigd, waarvan dus 202 op de hoofdzetel in Machelen. "De schrapping is een bijzonder zware ingreep met een enorme impact op de organisatie en op alle medewerkers die blijven", zegt Maïzi. "Wij eisen dat ExxonMobil open kaart speelt over de motieven achter deze beslissing en dat alle mogelijke alternatieven worden onderzocht om deze drastische afbouw te vermijden."

Volgende week wil het ACV gesprekken opstarten met de werkgever.