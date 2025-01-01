Gronden Broeklin in Machelen veelvoud waard na binnenhalen omgevingsvergunning: “Eén van de meest waardevolle bouwprojecten van het land”

Van 14 naar 300 miljoen euro, projectontwikkelaar Uplace kan stilaan financieel de vruchten plukken van bijna twintig jaar zwoegen onder het viaduct in Vilvoorde. Verwacht wordt dat de waarde van de gronden in Machelen nog verder zal stijgen van zodra de schop in de grond gaat. Broeklin is zo op weg om één van de waardevolste vastgoedprojecten in ons land te worden. Als alles goed gaat, opent de werkwinkelwijk in 2028 de deuren, maar ondernemer Bart Verhaeghe zei eerder al dat projectontwikkelaar Uplace z’n tijd zal nemen.

“Het is een hele grote werf, één van de grootste bouwwerken die de komende jaren in Vlaanderen zal plaatsvinden. Die moet goed voorbereid worden, moet goed in elkaar zitten. Er zal nog heel wat gecommercialiseerd moeten worden. Dan moet je het nog bouwen en dat bouwen zal zo’n 2,5 jaar duren”, aldus Bart Verhaeghe, meerderheidsaandeelhouder van Uplace.