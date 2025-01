Mediabedrijf EMG uit Vilvoorde verzorgt vanop afstand audiovisuele productie van World Economic Forum in Zwitserland: “We hebben een rechtstreekse lijn met het Witte Huis”

Vanop meer dan 800 kilometer afstand staat EMG Belgium in voor de volledige audiovisuele registratie van het evenement in Davos. Zo worden er vanuit Vilvoorde heel wat belangrijke meetings en congressen van het World Economic Forum nauwgezet opgevolgd. "Gisteren was er president Trump die een toespraak hield. Die beelden komen hier in Vilvoorde allemaal toe. We mixen die en maken daar een soort van signaal van. Dat signaal wordt de wereld ingestuurd. Alle landen beslissen dan apart welke beelden ze eruit puren en gebruiken”, zegt Chris Demeulemeester, International Sales Manager EMG.

In zekere zin is er zo een rechtstreekse lijn tussen Vilvoorde en het Witte Huis.

"Laten we die link vooral technisch benoemen. Het gaat om een link in glasvezel vanuit The White House naar ons lijnencentrum hier. Dat is voor ons een technische link zoals we er zoveel hebben”, aldus Demeulemeester.

Voor EMG is het niet de eerste opdracht die vanop afstand verzorgd wordt.

"Ik herinner me nog de Olympische Spelen in Tokio waar de wielerwedstrijd aan de andere kant van Japan plaatsvond terwijl heel de regie in Tokio zat", zegt Demeulemeester.