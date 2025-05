Nederlandse verfproducent AkzoNobel wil fabriek in Machelen sluiten, 133 jobs staan op de tocht

AkzoNobel heeft in België twee vestigingen: een logistiek centrum in Vilvoorde en een productiesite in Machelen. Op die laatste site werken 98 arbeiders en 35 bedienden.

Sinds de Covid-19 pandemie kampt AkzoNobel naar eigen zeggen met een dalende vraag naar verfproducten. In september vorig jaar liet het Nederlandse verfbedrijf weten dat het wereldwijd 2000 banen zou schrappen bovenop een besparing van €250 miljoen. Dat er ook afdankingen zouden volgen in de Europese vestigingen stond in de sterren geschreven.

“Het nieuws van vandaag komt hard aan. Via overuren en zaterdagwerk leverden de werknemers de laatste maanden extra inspanningen, maar dat heeft de site niet kunnen redden. Dat de fabriek verouderd is en dat er -ondanks aandringen van de vakbonden- weinig of niet in werd geïnvesteerd, hielp natuurlijk niet”, zegt Bart Deceukelier, secretaris van ACVBIE.

“Ondanks de slepende onzekerheid omtrent hun job, hebben de werknemers zich altijd professioneel opgesteld en zich elke dag ingezet voor het bedrijf. Maar zij zijn wel de grootste slachtoffers in het verhaal. Iets waarmee de lokale directie absoluut rekening dient te houden wanneer eerstdaags de wet-Renault, die de ontslagprocedures regelt, zal worden opgestart”, aldus Olivier Van den Eynde, secretaris van ABVV.

De werknemers hebben de optie aangeboden gekregen om vandaag en morgen niet te werken, zodat het nieuws kan bezinken. De vakbonden willen dat hen snel duidelijkheid en ondersteuning wordt aangeboden.