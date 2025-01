Restaurants Lunch Garden in onze regio zouden open blijven

Restaurantketen Lunch Garden vraagt het faillissement aan, maar wil ook een doorstart maken met 42 van de 62 vestigingen in ons land. Daardoor zouden in onze regio de restaurants in Kraainem, Zemst, Drogenbos en Ternat open blijven. Voor de Lunch Garden in Kraainem wordt een franchisehouder gezocht. Sinds het nieuws over het faillissement is die vestiging gesloten, omdat het personeel staakt. In Brussel gaan de vier restaurants van Lunch Garden dicht.