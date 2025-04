Voka enquête: Handelsoorlogen hebben impact op Vlaams-Brabantse economie

De gevolgen van de mogelijke Amerikaanse importtarieven zijn nu al merkbaar, ook al is er nog geen zekerheid over de tarieven, klinkt het bij Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant. Uit de enquête blijkt dat ondernemingen hun strategie al aanpassen en zich voorbereiden op zwaar weer. Eén op de vier grote ondernemingen overweegt zelfs een herstructurering in de komende 6 maanden, blijkt uit de enquête.

“De toestand is somber en alarmerend. We dringen er bij de Vlaamse en federale regering aan om een echt industrieel beleid te voeren en de competitiviteit van onze ondernemingen te vrijwaren. Ook op Europees niveau moeten onze politici hun stem laten horen. Onze loon- en energiekosten, de administratieve lasten, de krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijkheid om vergunningen te krijgen waren al langer economische hinderpalen. En daar komt de handelsoorlog nu bovenop. Het is tijd voor actie,” aldus Kris Claes.

Minder investeringen en minder werkgelegenheid

Een van de belangrijkste gevolgen van de handelsoorlog is de onzekerheid rond nieuwe investeringen. De wereldwijde onzekerheid leidt tot uitstel van investeringsbeslissingen. Eén op de drie Vlaamse bedrijven verlaagt nu al de investeringsplannen voor de komende jaren. De rest wacht af hoe de komende weken en maanden evolueren.

Bedrijven zien ook de vraag afnemen. De helft van de Vlaamse bedrijven merkt dat hun orders onder het normale niveau zitten. Dat heeft een impact op de werkgelegenheid: één op vijf bedrijven doet vandaag al beroep op tijdelijke werkloosheid. Bij de grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers) doet één op drie een beroep op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. Eén op de vier grote bedrijven geven aan dat ze een herstructurering overwegen in de komende zes maanden.

Dit alles leidt tot een somber klimaat bij de bedrijven: 6 op 10 bedrijven schat het economisch klimaat negatief tot zeer negatief is; dat is een pak hoger dan een jaar terug. Slechts 1 op de 10 ervaart de huidige economische situatie als positief.