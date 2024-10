Dag van het Zoniënwoud én de Brabantse Wouden

Het is vandaag de Dag van het Zoniënwoud. Aan elke toegangspoort van het bos vindt een brede waaier aan activiteiten plaats. De organisaties en bosbeheerders die in en rond het woud actief zijn, hebben een programma klaar dat het Natura 2000 bos en haar rijke biodiversiteit in de kijker plaatst. Uitzonderlijk is dat ook de omliggende Brabantse Wouden, die recent erkend zijn als Vlaams Nationaal Park, aandacht krijgen.