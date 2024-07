Landbouwers meten schade op na stormweer: “Volledige oogsten vernield”

Graangewassen, aardappelen, maïs, groenten in openlucht en fruit hebben, allemaal hebben ze grote schade opgelopen door het stormweer van vorige week. “De aardappelen zijn volledig vernield”, zegt landbouwer Jan Lamberts uit Londerzeel. “Maar ook het graan heeft het zwaar te verduren gehad. Ik schat dat 80 tot 90 procent van de oogst verloren is. Het verlies loopt in de tienduizenden euro’s. Bovendien worden schade aan gewassen door stormweer of hagel niet verzekerd. Het familiebedrijf bestaat al decennia, maar zo’n schade als nu hebben we nog nooit gezien.”

Jan is lang niet de enige landbouwer in Londerzeel en omliggende gemeenten die schade heeft. Boerenbond vraagt de overheid om de zomerstorm snel te erkennen als natuurramp zodat de getroffen bedrijven een schadevergoeding bij het Vlaams Rampenfonds kunnen aanvragen. “We hebben ook de getroffen gemeenten, provincies en hun gouverneurs aangeschreven met de vraag om de schadecommissies onmiddellijk te activeren en centrale meldpunten te voorzien om de land- en tuinbouwers verder te helpen met hun eerste vragen”, zegt Lode Ceyssens, voorzitter van Boerenbond.

Tot slot herhaalt Boerenbond ook haar vraag aan de waterloopbeheerders om structureel aandacht te hebben voor het onderhoud van de waterlopen.