Recordaantal Vlaams-Brabantse ondernemingen ontvangen duurzaamheidscertificaat

In De Kruitfabriek in Vilvoorde hebben maar liefst 41 bedrijven een duurzaamheidscertificaat gekregen, een record voor Vlaams-Brabant. De uitreiking vormt het sluitstuk van het op maat aangeboden traject dat ze volgden bij Voka. Eén van de ondernemingen die een certificaat in ontvangst nam, is Labelmate uit Beersel.