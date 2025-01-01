Sint-Alenaschool trapt Week van het Bos af: "Verwondering leren opwekken"

De Week van het Bos wil in de verf zetten hoe rijk en verrassend onze bossen zijn. Daarom organiseert het Agentschap Natuur en Bos een week lang activiteiten voor scholen. Dit jaar ligt de focus op de bosbodem. "De bosbodem is cruciaal om een veerkrachtig en gezond bos te hebben", zegt Lieven Lanszweert, coördinator van Week van het Bos bij het Agentschap Natuur en Bos. "Zonder gezonde bosbodem heb je geen gezond bos. Het krioelt van het leven in het bos. En we hopen dat we de kinderen op een speelse manier bodemdiertjes leren kennen."

Leerkracht Stijn Leunens komt met het derde leerjaar naar de Wolfsputten. Samen met zijn leerlingen verdiept hij zich in de bosbodem. "Ik wil vooral dat ze plezier beleven aan het bos. Omdat vanuit het plezier vertrekt eigenlijk het respect voor de natuur om van daaruit verder te willen gaan met de dingen", zegt Leunens.

Plezierig en leerrijk is het bezoek aan natuurdomein de Wolfsputten zeker. "Ze hebben daarstraks onder dood hout gekeken, ze hebben daar kriebeldiertjes gevonden", zegt Lanszweert. "Met de potloepen kunnen ze straks ontdekken welk beestje ze hebben. We willen vooral verwondering bijbrengen over het bos, in de hoop dat ze er later dan ook mee zorg voor dragen."