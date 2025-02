Ministers Brouns en Weyts openen Ecoduct Hallerbos: "Het resultaat mag er zijn!"

Vandaag openden Vlaams ministers Brouns en Weyts het Ecoduct Hallerbos. Het ecoduct komt in de plaats van de oorspronkelijke brug van de Vlasmarktdreef over de Ring. Tegenwoordig verbindt het ecoduct twee delen van het Hallerbos. Op die manier kunnen de bijna 300 diersoorten die hier leven ongestoord de snelweg oversteken en vormt hun leefomgeving opnieuw één geheel. Niet alleen dieren, ook wandelaars en fietsers hebben voortaan een veilige oversteekplaats.

“Onze Vlaamse Rand is ook een groene rand", zei minister Weyts. "die zelfs steeds groener wordt, en dus ook meer dieren herbergt. Dit ecoduct maakt het veiliger voor mens en voor dieren. Minder ongevallen, minder dode dieren. Honderden diersoorten in ons magnifieke Hallerbos krijgen ook een veel groter leefgebied. Ook de vele fietsers, wandelaars en lopers zoals ikzelf zullen de doorsteek kunnen maken. We hebben hier lang aan gewerkt, maar het resultaat mag er zijn!”

De werken aan het ecoduct duurden twee jaar. Het Agentschap Wegen en Verkeer is fier dat het verkeer op de Ring tijdens de werken ongestoord kon doorrijden.