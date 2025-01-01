Allerheiligendrukte bij De Bloempot in Grimbergen: “Bloemstukken meer en meer in opmars”

Allerheiligen betekent een drukke periode voor bloemenzaken. Dat is niet anders bij De Bloempot in Grimbergen. “De eerste bestellingen liepen al begin oktober binnen. Ik heb het geluk dat mijn zoon me helpt”, zegt zaakvoerder Hilde Temmerman.

Zo'n 150 chrysanten en 100 bloemstukken staan klaar als we in De Bloempot in Grimbergen binnenstappen. En dan zijn alle andere creaties er nog niet bijgerekend, bijvoorbeeld kleinere exemplaren. “Er worden veel meer mensen gecremeerd dan vroeger, dus moet je vindingrijk zijn om bloemstukjes te maken die niet te veel plaats innemen in een columbarium of urneveld”, zegt Hilde. “Bloemstukken zijn hoe langer, hoe meer in opmars. De chrysant is een blijver omdat die een ander prijskaartje heeft.”

Maar ook andere creaties worden populairder. “Sinds een paar jaar maak ik ook creaties met namaakbloemen en dat wordt ook een trend. Mogelijk komt dat door het veranderende klimaat”, zegt Hilde. “We zien ook dat mensen iets makkelijk geld geven aan een mooi bloemstuk in plaats van een pot bloemen zoals vroeger. Dat oogt mooier, blijft langer goed en vriest minder snel kapot.”

