Camera's en vrijwilligers om gemeentetuin 't Gezel te behoeden voor kwajongensstreken en zwerfvuil

De gemeentetuin tegenover vrijetijdscentrum 't Gezel in Zellik is niet echt nog groen te noemen. De voormalige voetbalvelden aan de Noorderlaan in Zellik werden vorig jaar omgetoverd tot een groene ontspanningsruimte. "Anderhalf jaar geleden werden hier 70 bomen geplant. Door de droge zomer zijn een tiental bomen afgestorven, die worden deze winter opnieuw geplant," aldus schepen van Gemeentetuinen en Groenbeheer Jan De Backer.

Maar niet alleen de droogte speelt de gemeentetuin parten. "Er zijn wat kwajongensstreken geweest. Jongeren hebben een deel van de struiken uitgetrokken. Ook die worden heraangeplant," weet De Backer. En om de bomen en struiken nu wel in leven te houden, onderneemt de gemeente actie. "We zullen twee camera's plaatsen tegen de gevel van de school zodat we de site beter in de gaten kunnen houden." Ook zal Asse sensibiliseren rond zwerfvuil op de site van en rond 't Gezel en vrijwilligers zoeken om de site proper te houden.