Gemeentetuin 't Gezel

Camera's en vrijwilligers om gemeentetuin 't Gezel te behoeden voor kwajongensstreken en zwerfvuil

In de gemeentetuin van Zellik bij Asse, tegenover het vernieuwde vrijetijdscentrum 't Gezel, zijn een tiental bomen en heel wat struiken na één jaar al kapot of verdwenen. Volgens de gemeente kregen de bomen te weinig water en zijn de struiken door vandalen uitgetrokken. Het gemeentebestuur onderneemt actie.

De gemeentetuin tegenover vrijetijdscentrum 't Gezel in Zellik is niet echt nog groen te noemen. De voormalige voetbalvelden aan de Noorderlaan in Zellik werden vorig jaar omgetoverd tot een groene ontspanningsruimte. "Anderhalf jaar geleden werden hier 70 bomen geplant. Door de droge zomer zijn een tiental bomen afgestorven, die worden deze winter opnieuw geplant," aldus schepen van Gemeentetuinen en Groenbeheer Jan De Backer.

Maar niet alleen de droogte speelt de gemeentetuin parten. "Er zijn wat kwajongensstreken geweest. Jongeren hebben een deel van de struiken uitgetrokken. Ook die worden heraangeplant," weet De Backer. En om de bomen en struiken nu wel in leven te houden, onderneemt de gemeente actie. "We zullen twee camera's plaatsen tegen de gevel van de school zodat we de site beter in de gaten kunnen houden." Ook zal Asse sensibiliseren rond zwerfvuil op de site van en rond 't Gezel en vrijwilligers zoeken om de site proper te houden.

Gemeentetuin 't Gezel

Meest bekeken

Basisschool De Bij Liedekerke
Groen
Samenleving

Scholen sluiten door doortocht storm Benjamin

Economie

Ontslagen bij DPD Vilvoorde: "Toekomstige ontslagrondes niet uitgesloten"

woe 22 okt
Eva Demesmaeker, Jo Vander Meylen, Stijn Quaghebeur, Jan Desmeth
Samenleving

Burgemeesters willen fusie van politiezones Zennevallei en Dilbeek

Het Colomapark
Groen

Storm Benjamin in de regio: Colomapark en Provinciedomein Huizingen gesloten

Anne Teresa De Keermaeker krijgt de Praemium Imperiale
Cultuur

Choreografe Anne Teresa De Keersmaeker ontvangt in Tokio 'Nobelprijs voor de Podiumkunsten'

Meer nieuws uit de regio

Economie
Wonen

Aldi krijgt groen licht voor bouw winkel op Haviland-site in Zellik: "Naast supermarkt ook 18 appartementen"

din 21 okt
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Wakosta+ leert jongeren over leven op eigen benen: "Bewuste financiële en maatschappelijke keuzes"

Samenleving

Verkeersongeval op E40: "Voertuig in lichterlaaie"

woe 15 okt
David Hubert bij Union
Sport

Assenaar David Hubert nieuwe trainer van Union Saint-Gilloise: "Niet lang moeten twijfelen"

maa 13 okt
Cultuur
Jeugd
Vlaamse Rand

Krokegem Kermis verwelkomt Romeinen en Merovingers

zat 11 okt