Lokale besturen redden steeds meer zwerfkatten

Met de jaarlijkse bevraging wil minister Weyts de vinger aan de pols houden rond de zwerfkattenproblematiek en het gemeentelijke beleid. Zo blijkt dat vorig jaar iets meer dan de helft van de katten werd teruggeplaatst. Nog eens een kwart vond een nieuwe thuis en werd geadopteerd. 7 op de 10 gevangen katten kon ook gesteriliseerd worden. Vorig jaar gaven lokale besturen een recordbedrag van zo'n 9.500 euro uit om dat alles mogelijk te maken. Dat is bijna de helft meer dan in 2018.

"De lokale besturen zijn samen met de vele vrijwilligers onze belangrijkste bondgenoten in het zwerfkattenbeleid," zegt minister Weyts. "7 jaar geleden hebben we de gemeenten mee op de kar getrokken. Intussen draait de motor volop: zo kunnen we heel wat nieuwe zwerfkittens voorkomen en katten redden van een leven op straat. Het blijft een werk van lange adem, maar binnen enkele jaren zullen we de vruchten plukken van de inspanningen die we vandaag leveren."