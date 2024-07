Londerzeel en Kapelle-Op-den-Bos schakelen erkende asbestverwijderaars in voor stormschade

Door de storm kwam op sommige plaatsen asbest bloot komen liggen. Dat houdt gezondheidsrisico's in. In bepaalde situaties mag je het asbesthoudende materiaal zelf verwijderen en afvoeren naar het recyclagepark. De gemeenten vragen dan zeker de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen. In andere situaties moet je een beroep doen op een erkende asbestverwijderaar. Je kan die diensten aanvragen via de gemeentelijke websites.