Markt van de Smaak in Roosdaal: “Streek- en hoeveproducten hebben alleen maar voordelen”

28 streek- en hoeveproducenten vertellen over hun ambacht en passie voor hun product. De voorbije jaren was er in onze regio ook al een Markt van de Smaak in Lennik en Vilvoorde. Deze keer is het Provinciaal Plattelandscentrum Peerenbosch in de Roosdaalse deelgemeente Pamel gastheer.

Streekproducten te winnen

Op de Markt van de Smaak valt er ook lekkers te winnen met het ‘Straf Rad van Fortuin’. Bij elke aankoop of consumptie ontvangt men 1 sticker op een stickerkaart. Deze kaart is te verkrijgen bij de standhouders of aan de Straffe Streek-stand. Wie een volle stickerkaart heeft en zich geregistreerd heeft via de QR-code op de stickerkaart, mag zwieren aan het rad. Men heeft altijd prijs, zolang de voorraad strekt, en ontvangt een herbruikbare zak van Straffe Streek.

Streekproducten zijn kwaliteitsvol en duurzaam

“Streek- en hoeveproducten hebben alleen maar voordelen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor streekproducten en landbouw. “Men steunt de lokale economie en dat komt de hele regio ten goede. Lokale streekspecialiteiten zijn kwaliteitsproducten, duurzaam en ambachtelijk gemaakt en met beperkte voedselkilometers. We geven hiermee een sterk signaal van verantwoord, ecologisch en economisch ondernemen. Inwoners, personeel, klanten en partners zullen dat alleen maar waarderen. En vooral, hoeve- en streekproducten zijn erg lekker en er is keuze genoeg”. Markt is meerwaarde voor Roosdaal

“Zoveel volk in onze plattelandsgemeente is een echte toeristische en economische meerwaarde voor ons”, zegt Wim Goossens, burgemeester van Roosdaal. “Zo ontdekken ze de troeven van het Pajottenland en onze lokale ondernemers. En hopelijk keren ze na de Markt nog eens terug.”