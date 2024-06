Nieuwe kijkboerderij Quarto Hoeve is de thuis van veertigtal dieren

Quarto Hoeve is een initiatief van dierenvrienden Johan De Smet en Christel Coorens. Ze droomden al lang van een eigen boerderij. Nu ze met pensioen zijn, gaat hun droom in vervulling en verzorgen ze zo’n veertig dieren op de boerderij. Vissen, papegaaien, vogels, hangbuikzwijntjes, konijnen, cavia’s, een ezel, kippen, geiten.. Vijftien soorten dieren zijn thuis in Quarto Hoeve. Tachtig procent van het dierenpark zijn adoptiedieren. En er is nog plaats voor meer dieren.

De kijkboerderij opent elk weekend van 12 tot 20u en tijdens de schoolvakanties de deuren. Ook scholen zijn welkom. In ons nieuws ontdek je meer over de boerderij.