Ondanks droogte in voorjaar en zomer: goeie pompoenenoogst bij Den Diepen Boomgaard

Het is alle hens aan dek op het veld van Bio-boerderij en maatwerkbedrijf Den Diepen Boomgaard in Grimbergen. Er moeten heel wat pompoenen geoogst worden, dus zijn alle helpende handen welkom. "In onze tuin hebben we acht vaste medewerkers. Vier van de aanwezigen vandaag zijn mensen die niet meteen terechtkunnen op de reguliere arbeidsmarkt. We zijn dan ook een maatwerkbedrijf," zegt Pieter Heyvaert, verantwoordelijke voor de tuin. "We zitten als het ware allemaal in hetzelfde schuitje en dat is leuk," vult medewerker Emilio Tagliabue aan.

Pompoenen zijn er in alle maten en kleuren. Ook de typische Halloween-pompoen wordt er geoogst. "Als je die uithaalt, laat je best een stukje aan de steel. zo blijft je pompoen langer vers," aldus Heyvaert. Den Diepen Boomgaard heeft een goeie oogst dit jaar. "Ondanks de droogte van het voorjaar en de zomer, mogen we niet klagen," klinkt het.

Ben je last-minute nog op zoek naar een pompoen voor Halloween, dan be je welkom bij Den Diepen Boomgaard in Grimbergen.